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Купить земельный участок с видом на море в периферия Центральная Греция, Греция

306 объектов найдено
Земельные участки 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
Земельные участки 1 комнатав Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
Земельные участки 1 комнатав Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
Земельные участки 1 комнатав agios isidoros, Греция
Земельные участки 1 комната
agios isidoros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Земельные участки 1 комнатав ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
Земельные участки 1 комнатав ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
Земельные участки 1 комнатав Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комнатав Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Агиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Кастелла, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастелла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 735,000
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Сета, Греция
Земельные участки 1 комната
Сета, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав периферия Центральная Греция, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Центральная Греция, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комнатав Неротривия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неротривия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комнатав Панорама, Греция
Земельные участки 1 комната
Панорама, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 3 спальнив Эретрия, Греция
Земельные участки 3 спальни
Эретрия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 1079 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
Земельные участки 1 комнатав Municipality of Thiva, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thiva, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Участок находится на первой линии берега Коринфского залива, в Порто Гермено Порто Гермено с…
Земельные участки 1 комнатав kastraki, Греция
Земельные участки 1 комната
kastraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в центральной Греции. На террит…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
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