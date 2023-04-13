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Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Купить земельный участок в периферия Центральная Греция, Греция
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381 объект найдено
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Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Участок расположен в Камена Вурла
Земельные участки 1 комната
Agios Serafim, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 24918 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Халкуцион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 69,000
Продается земельный участок площадью 1075 кв.м. в Аттике
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
Земельные участки 1 комната
Каламос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
Земельные участки 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
Земельные участки 1 комната
Гиалтра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 5035 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната
Враха, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Строфилья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 829 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможностью…
Земельные участки
Kerasochori, Греция
500 м²
€ 17,000
Код недвижимости. 1278 - Участок Аграфа ПРОДАЕТСЯ. Размер: 500 кв.м, Цена17.000 € Код: 1278 …
Земельные участки с Инвестиции, с События
Котсикья, Греция
94 000 м²
€ 1,650,000
Уникальная площадь 94 000 квадратных метров между двумя лесами, которая заканчивается на час…
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
agios isidoros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Земельные участки 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,750,000
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
Земельные участки 1 комната
Сикамино, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 14086 кв.м. в Аттике. Земельный участок ра…
Земельные участки 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 12900 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Agii Apostoli, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 2.985 кв.м в Каламо Аттики. Участок строит жилой дом пл…
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Предлагается на продажу угловой земельный участок площадью 655 кв.м в Аттике. Возможная площ…
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 345 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Сета, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Гиалтра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 22,500
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Фивы, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на ц…
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