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Земельные участки в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
Земельные участки 1 комната
Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 311 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
Земельные участки 1 комната
Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
Земельные участки 1 комната
Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4125 кв.м. на полуострове Афон, региона Ха…
Земельные участки 1 комната в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
Земельные участки 1 комната
Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4164 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Имее…
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