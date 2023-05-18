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Земельные участки с бассейном в Аттика, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 спальня в Афины, Греция
Земельные участки 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 1
Этаж 3
€ 350,000
Oikismos Makedonia ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 750 m2, Код. HPS3805, 350.000 €
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