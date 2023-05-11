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Realting.com
Греция
Аттика
Земельные участки с видом на море в Аттика, Греция
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60 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Лаврион, Греция
1
1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
Agios Nektarios, Греция
1
1
€ 235,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 6165 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната
Агиос-Константинос, Греция
1
1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1
1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 865 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1
1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
Земельные участки 1 комната
Платанистос, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1
1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 1565 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1
1
€ 685,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната
Thoriko, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 70 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подвед…
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1
1
€ 580,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1
1
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната
Ioulida, Греция
1
1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
Земельные участки 1 комната
Ioulida, Греция
1
1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Айос-Димитриос, Греция
1
1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Агиос Константинос, Греция
1
1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 546 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1
1
€ 6,500,000
Продается земельный участок площадью 23688 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната
Чили, Греция
1
1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 310 кв.м. на острове Эвия. Имеет вид на море. Также пре…
Земельные участки 1 комната
Гианниси, Греция
1
1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на …
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1
1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 397 кв.м. в Аттике. На территории колодец,…
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1
1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 903 кв.м. в Аттике. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1
1
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 4925 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1
1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4167 кв.м. в регионе Киклады. На территории земельный у…
Земельные участки 1 комната
Paloulia, Греция
1
1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
Земельные участки 1 комната
Лаврион, Греция
1
1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
Земельные участки 1 комната
Korissia, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
Земельные участки 1 комната
Кератея, Греция
1
1
€ 131,000
Земельный участок находится в райском уголке Анависсос -прибрежном поселке в южно-восточной …
Земельные участки 5 комнат
Маркопулон, Греция
5
1
€ 56,000
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. в Аттике. Имеет великолепный вид на море, на …
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1
1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Аттике. Имеет великолепный вид на море. П…
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