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Земельные участки с видом на горы в Asvestochori, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5274 кв.м. в Салониках. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Asvestochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Asvestochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
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