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Земельные участки в Asvestochori, Греция

29 объектов найдено
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 100,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5992 m2, Код. 3-1147, 100.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 160,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 460 m2, Код. 3-987, 160.000 €
Земельные участки 1 комната в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 48,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 600 m2, Код. 1-867, 48.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 68,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 617 m2, Код. 1-804, 68.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 230,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 39000 m2, Код. 1-76, 230.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 100,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5037 m2, Код. 1-78, 100.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 40,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4100 m2, Код. 1-7, 40.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 150,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 621 m2, Код. 1-17, 150.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 75,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 284 m2, Код. 1-19, 75.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 165,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3900 m2, Код. 1-20, 165.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 75,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 244 m2, Код. 1-21, 75.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 115,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1075 m2, Код. 1-39, 115.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 155,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 380 m2, Код. 1-35, 155.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 120,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 970 m2, Код. 1-38, 120.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 140,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 303 m2, Код. 1-36, 140.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 80,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 770 m2, Код. 1-330, 80.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 98,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 500 m2, Код. 1-478, 98.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 100,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 952 m2, Код. 1-513, 100.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 60,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5400 m2, Код. 1-591, 60.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 50,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 20000 m2, Код. 1-692, 50.000 €
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 95,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 400 m2, Код. 1-727, 95.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 60,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 357 m2, Код. 1-728, 60.000 €
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 70,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 617 m2, Код. 1-329, 70.000 €
Земельные участки 1 комната в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок общей площадью 11500 кв.м. в пригороде Салоник. На участке прове…
Земельные участки 1 комната в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5274 кв.м. в Салониках. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Asvestochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Asvestochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1400 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Asvestochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Asvestochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 17200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
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