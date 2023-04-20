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Земельные участки в Asprvrysi, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки в Asprvrysi, Греция
Земельные участки
Asprvrysi, Греция
1 445 м²
Цена по запросу
ID недвижимость. 581667 - Πυργιώτικα, собственность ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 1445 м2, -…
Земельные участки в Asprvrysi, Греция
Земельные участки
Asprvrysi, Греция
1 000 м²
Цена по запросу
Код недвижимости. 601569 - Участок для продажи в Асини-Маратиа для € 30.000. Откройте для се…
Земельные участки в Asprvrysi, Греция
Земельные участки
Asprvrysi, Греция
6 000 м²
Цена по запросу
Property Code. 1502 - Agricultural FOR SALE in Asini Drepano for €115.000 . Discover the fea…
Земельные участки в Asprvrysi, Греция
Земельные участки
Asprvrysi, Греция
10 833 м²
Цена по запросу
Код недвижимости. 58674 - Agricaltural Asini Drepano ДЛЯ ПРОДАЖИ. Размер: 10833 кв.м, Διαθέ…
Земельные участки в Asprvrysi, Греция
Земельные участки
Asprvrysi, Греция
2 000 м²
Цена по запросу
Property Code. 581229 - Agricultural land Asini Vivari FOR SALE. Size: 2000 sq.m, 150 meter…
Земельные участки в Asprvrysi, Греция
Земельные участки
Asprvrysi, Греция
8 000 м²
Цена по запросу
Property Code. 581289 - Agricultural land FOR SALE in Nafplio Pirgiotika for €29.000. Discov…
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