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Земельные участки с видом на море в Аспровалта, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 66897 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
Земельные участки 1 комната в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. в Аспровальте. На территории ст…
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