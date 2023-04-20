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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Serres Municipality
Аспровалта
Земельные участки в Аспровалта, Греция
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21 объект найдено
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По популярности
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 16,000
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 360 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
Земельные участки
Nea Vrasna, Греция
248 м²
€ 30,000
ID: #PF4 - Thessaloniki, Agios Georgios: FOR SALE plane plot 248sm corner with a Coefficient…
Земельные участки
Nea Vrasna, Греция
382 м²
€ 105,000
ID: #PF02 - Thessaloniki, Agios Georgios: FOR SALE plane plot 382sm facade. It is located in…
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1711 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 370 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 66897 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 28,000
Продается земельный участок площадью 430 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 440 кв.м. в северной Греции. На территории…
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 11,000
Продается земельный участок площадью 188 кв.м. в Аспровальте.Земельный участок не предназнач…
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1663 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. в Аспровальте. На территории ст…
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 155,000
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
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