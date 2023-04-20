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Земельные участки с видом на море в Artemida, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
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