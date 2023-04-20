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Земельные участки в Artemida, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 230 кв.м. в Аттике. Участок находится в районе Лутса Во…
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 56,000
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАртемида
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Земельный участок в котором есть возможность построить 1200 кв.м расположен в районе Артемида
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Земельный участок на котором есть возможность построить 198 кв.м, расположен в районе Артемида
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Участок расположен в городке Артемида
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 455 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАртемида
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 424 кв.м. в Аттике. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Участок находится в районе Артемида
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