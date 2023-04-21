Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпира и Западной Македонии
  4. периферия Эпир
  5. Arta Municipality

Земельные участки в Арта, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Петас, Греция
Земельные участки 1 комната
Петас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Эпире. На земельном участке есть возможнос…
Realting.com
Перейти