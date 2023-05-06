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Земельные участки с видом на горы в Аркалохорион, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Rousochoria, Греция
Земельные участки 1 комната
Rousochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 96,000
Земельные участки 1 комната в Патсидерос, Греция
Земельные участки 1 комната
Патсидерос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 190,000
Земельные участки 1 комната в Кало Хорио, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Хорио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Архонтико, Греция
Земельные участки 1 комната
Архонтико, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Патсидерос, Греция
Земельные участки 1 комната
Патсидерос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 49,000
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