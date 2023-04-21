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Земельные участки в Аргос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Astros Beach, Греция
Земельные участки
Astros Beach, Греция
2 м²
€ 1,800,000
Равный и строительный сюжет. Со средним коэффициентом строительства 1,28, охват: 50% и высот…
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