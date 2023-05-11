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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Арголида, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Iliokastro, Греция
Земельные участки 1 комната
Iliokastro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Земельные участки 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Nea Ephidauros, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Ephidauros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 9,500,000
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