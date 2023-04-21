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Земельные участки с видом на горы в Архангелос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Родос. На территории…
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