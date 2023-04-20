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Земельные участки с видом на горы в Арханес, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Patsides, Греция
Земельные участки 1 комната
Patsides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Каталагари, Греция
Земельные участки 1 комната
Каталагари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 10110 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Каталагари, Греция
Земельные участки 1 комната
Каталагари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 3020 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 406 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 407 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 42,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 420 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 49,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 490 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Kounavi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kounavi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 84,000
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
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