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Греция
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периферия Крит
District of Heraklion
Арханес
Земельные участки в Арханес, Греция
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25 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Peza, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната
Agios Vasilios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Patsides, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 790 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Choudhetsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 5370 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Kounavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Като Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Kounavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 585 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Kounavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1340 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается земельный участок площадью 254 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Kounavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 2800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Предлагается к продаже уникальный участок в Каталагари, Ираклион.Общая площадь 27000кв.м, зе…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Patsides, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Peza, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Каталагари, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 10110 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Каталагари, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 3020 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 406 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 407 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 42,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 420 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 49,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 490 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Kounavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 84,000
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната
Kounavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 136 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Peza, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 735 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
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