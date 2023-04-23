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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Аркадия, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Kato Doliana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Doliana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната в Kato Doliana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Doliana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
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