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Земельные участки в периферийная единица Андрос, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Гаврион, Греция
Земельные участки 1 комната
Гаврион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 5643 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
Земельные участки в Ano Aprovato, Греция
Земельные участки
Ano Aprovato, Греция
3 229 м²
€ 60,000
Андрос ПРОДАЕТСЯ Площадь участка: 3229 м2, код. 1218, 60.000 € Код: 1218 - Hydra Andros FOR …
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 4020 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 4170 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 4080 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 5040 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната
Stenies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 24500 кв.м. в регионе Киклады. На территории колодец, п…
Земельные участки 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 128000 кв.м. в регионе Киклады. С территории открываетс…
Земельные участки 1 комната в Arni, Греция
Земельные участки 1 комната
Arni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 1817 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
Земельные участки 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 186000 кв.м. в регионе Киклады. На территории колодец, …
Земельные участки 1 комната в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната
Stenies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
Земельные участки 1 комната в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната
Stenies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната
Stenies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Земельный участок расположен на острове Андрос
Земельные участки 1 комната в Kato Agios Petros, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Agios Petros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 21000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
Земельные участки 1 комната в Piso Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Piso Meria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
Земельные участки 1 комната в Piso Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Piso Meria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 27000 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, …
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