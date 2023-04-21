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Земельные участки в Архея Олимпия, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Кладеос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Олимпии.Участок …
Земельные участки 1 комната в Платанос, Греция
Земельные участки 1 комната
Платанос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стр…
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