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Земельные участки с видом на горы в Анависос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
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