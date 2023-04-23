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Земельные участки в Анависос, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. На территории колодец. Участок нах…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в ра…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Палья Фокия
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 407 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
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