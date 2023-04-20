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Земельные участки в Anavissos Municipal Unit, Греция

19 объектов найдено
Земельные участки в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
608 м²
€ 400,000
Код недвижимости. 1437 - Участок Саронида ПРОДАЕТСЯ. Размер: 608 кв.м, Цена 400.000 € ID: 14…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в lakka, Греция
Земельные участки 1 комната
lakka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 335,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в lakka, Греция
Земельные участки 1 комната
lakka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Земельный участок находится в районе Саронида. Саронида- один из престижных южных пригородов…
Земельные участки 1 комната в lakka, Греция
Земельные участки 1 комната
lakka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 266,000
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. На территории колодец. Участок нах…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в ра…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
Земельные участки 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 812 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
Земельные участки 1 комната в agios nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в lakka, Греция
Земельные участки 1 комната
lakka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в Аттике. Участок расположен в районе Саронида
Земельные участки 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Палья Фокия
Земельные участки 1 комната в Mavro Lithari, Греция
Земельные участки 1 комната
Mavro Lithari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Земельный участок в котором есть возможность построить 540 кв.м расположен в районе Анависос
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 407 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается земельный участок площадью 790 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
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