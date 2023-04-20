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Земельные участки в Амаринтос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кукаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Кукаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 38000 кв.м. на острове Эвия. Предлагается на продажу уч…
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