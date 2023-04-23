Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Municipality of Ilida
  6. Амалиада

Земельные участки в Амалиада, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Агиос Иоаннис, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Иоаннис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Марафия, Греция
Земельные участки 1 комната
Марафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Кардамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Кардамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
Realting.com
Перейти