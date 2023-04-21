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Земельные участки в Alonnisos Municipality, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Votsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Votsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9878 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Votsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Votsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 9554 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Patitiri, Греция
Земельные участки 1 комната
Patitiri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 2564 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Patitiri, Греция
Земельные участки 1 комната
Patitiri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 266 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Mourtero, Греция
Земельные участки 1 комната
Mourtero, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 10271 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена …
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