Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Алмирос

Земельные участки с видом на горы в Алмирос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Achillio, Греция
Земельные участки 1 комната
Achillio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 22836 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Realting.com
Перейти