Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. alimos

Земельные участки в alimos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в alimos, Греция
Земельные участки 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в alimos, Греция
Земельные участки 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 885,000
Продается земельный участок площадью 432 кв.м. в Афинах. Участок расположен в престижном рай…
Realting.com
Перейти