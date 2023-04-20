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Земельные участки с видом на море в Agios Vasileios Municipality, Греция

37 объектов найдено
Земельные участки 3 спальни в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 3 спальни
Pano Saktouria, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1901 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 294 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,234,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3821 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1965 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Селья, Греция
Земельные участки 1 комната
Селья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Лефкойя, Греция
Земельные участки 1 комната
Лефкойя, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 32000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Kato Rodakino, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Rodakino, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 50000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Плакиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Mandres, Греция
Земельные участки 1 комната
Mandres, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается земельный участок площадью 4255 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Меламбес, Греция
Земельные участки 1 комната
Меламбес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Плакиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 850 кв.м. на острове Крит. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Плакиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается земельный участок площадью 4730 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 41183 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4168 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4723 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 8891 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Akoumia, Греция
Земельные участки 1 комната
Akoumia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2537 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 4040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 4137 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Ano Rodakino, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Rodakino, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 4706 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Agios Vasileios Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Vasileios Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 14500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Лефкойя, Греция
Земельные участки 1 комната
Лефкойя, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Плакиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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