ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
agios nikolaos
Земельные участки с видом на море в agios nikolaos, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки 1 комната
Kariotiko, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 4930 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 2017 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 42,500
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната
Palio Gerani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 490,000
Продается земельный участок площадью 68000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната
Glyfada, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки
Кокинон-Хорион, Греция
€ 180,000
This magnificent plot of land in Chania Crete for sale is set in a quiet area in Kokkino Cho…
Земельные участки 1 комната
Арьирадес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Мариес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2995 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 37,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты