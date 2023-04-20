Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Agios Ioannis Renti

Земельные участки в Agios Ioannis Renti, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Agios Ioannis Renti, Греция
Земельные участки
Agios Ioannis Renti, Греция
2 721 м²
€ 1,600,000
ID: #FG087 - Piraeus suburbs, Agios Ioannis Rentis: FOR SALE plane plot 2721sm with facade l…
Земельные участки 1 комната в Agios Ioannis Renti, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается земельный участок площадью 160 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подве…
Realting.com
Перейти