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Земельные участки в Agia Triada, Греция

17 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Angelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Angelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 590 кв.м. в пригороде города Салоники.Земе…
Земельные участки 1 комната в Angelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Angelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 11100 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Продается земельный участок в пригороде г. Салоники, рядом с магазинами и инфраструктурой и …
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок в пригороде Салоники, в непосредственной близости от моря. Приго…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
В продаже земельный участок площадью 1929 кв.м с видом на море. Участок находится в прибрежн…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5200 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 708 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Angelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Angelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 750 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Angelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Angelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 1205 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
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