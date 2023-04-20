Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. demos lerou
  6. Айия-Марина

Земельные участки с видом на горы в Айия-Марина, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
€ 200,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. 1-56, 200.000 €
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 89,325
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Spartilas, Греция
Земельные участки 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 446,627
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната в Siviri, Греция
Земельные участки 1 комната
Siviri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 72,453
Продается огорожденный земельный участок площадью 180 кв.м. на полуострове Кассандра, регион…
Земельные участки 1 комната в Kalos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 516,103
Продается земельный участок площадью 4193 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 228,276
Земельный участок на котором есть возможность построить 198 кв.м, расположен в районе Артемида
Земельные участки 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Перамос, Греция
1 Количество комнат 13 700 м²
€ 4,000,000
РАЗМЕЩЕНИЕ В УНИКАЛЬНОЙ ТОЧКЕ В НОВОМ ПЕРАМОСЕ 13700 SQM С ОТЛИЧНЫМ ВИДОМ ИДЕАЛА ДЛЯ ОТЕЛЯ. …
Земельные участки в Кокинон-Хорион, Греция
Земельные участки
Кокинон-Хорион, Греция
€ 130,000
This plot of land in Chania Crete for sale has got a surface of 800sqms and and a high build…
Земельные участки в Греция, Греция
Земельные участки
Греция, Греция
€ 300,638
Продается земельный участок площадью 8268 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
477 м²
Цена по запросу
ID недвижимость. 581688 - Ηραίο, ПРОДАЖА земельного участка . Жилая площадь ок. 5500 м2, - П…
Земельные участки 1 комната в Венерато, Греция
Земельные участки 1 комната
Венерато, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 982,580
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 34,738
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
Realting.com
Перейти