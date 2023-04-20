Земельные участки 1 комната Неа-Перамос, Греция 1 Количество комнат 13 700 м²

€ 4,000,000

РАЗМЕЩЕНИЕ В УНИКАЛЬНОЙ ТОЧКЕ В НОВОМ ПЕРАМОСЕ 13700 SQM С ОТЛИЧНЫМ ВИДОМ ИДЕАЛА ДЛЯ ОТЕЛЯ. …