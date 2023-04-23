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Земельные участки в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу лакомый кусочек райского уголочка в Ионическом море. Продается земел…
Земельные участки 1 комната в Лехена, Греция
Земельные участки 1 комната
Лехена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в leuko, Греция
Земельные участки 1 комната
leuko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 14,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. в центральной Греции. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
Земельные участки 1 комната в peratia, Греция
Земельные участки 1 комната
peratia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м.рядом с островом Левкада в региона Плая
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
Земельные участки 1 комната в Drymos, Греция
Земельные участки 1 комната
Drymos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 107000 кв.м. на Ионических островах. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в ano platanites, Греция
Земельные участки 1 комната
ano platanites, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 400 кв.м. в центральной Греции. На террито…
Земельные участки 1 комната в Амфилохия, Греция
Земельные участки 1 комната
Амфилохия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 5689 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната
Galatas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Земельный участок расположен в местечкеГалатас
Земельные участки 1 комната в Навпактос, Греция
Земельные участки 1 комната
Навпактос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
Земельные участки 1 комната в Petrochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 12036 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
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