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Земельные участки с видом на море в Эгейских островов, Греция

47 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Schinoussa, Греция
Земельные участки 1 комната
Schinoussa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Земельные участки 1 спальня в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 спальня
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Земельные участки 1 комната в Лаэрма, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаэрма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Marmara, Греция
Земельные участки 1 комната
Marmara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Адамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Адамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната
Stenies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Agia Theodoti, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Theodoti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната
Grigos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Земельные участки 1 комната в Avgonyma, Греция
Земельные участки 1 комната
Avgonyma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Земельные участки 1 комната в Arni, Греция
Земельные участки 1 комната
Arni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Mandriko, Греция
Земельные участки 1 комната
Mandriko, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Arginonta, Греция
Земельные участки 1 комната
Arginonta, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 680,000
Земельные участки 6 комнат в Faros Armenistis, Греция
Земельные участки 6 комнат
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Земельные участки 1 комната в Эрмуполис, Греция
Земельные участки 1 комната
Эрмуполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Земельные участки 1 комната в Ано-Мера, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thira, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
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