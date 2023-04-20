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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Западная Греция
Земельные участки в периферийная единица Ахайя, Греция
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26 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Диакоптон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1026 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 3723 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 3723 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки
Temeni, Греция
1 800 м²
€ 108,000
Ref: 1139 - For sale Aigiou land total area 1800 sq.m. Price: 108.000 € George Kostakis You…
Земельные участки 1 комната
Diyeliotika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 956 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок находится в …
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 150098 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 87289 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м в г. Патра с видом на известный мост Рио Анти…
Земельные участки 1 комната
agios stephanos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
romanos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 519 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 10450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Valimitika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1508 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Участок расположен в прибрежном районе Рио. Недалеко находится казино, а такжевантовый мост …
Земельные участки 1 комната
Като Алисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Участок находится в поселке Като Ахайа области Ахайя на Пелопоннесе. Поскольку поселок наход…
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 22534 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Продаются три земе…
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 42600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок расположен…
Земельные участки 1 комната
Тцукалейка, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
Земельные участки 1 комната
Каминиа, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Предлагается на продажу участок земли в регионе Западного Пелопонесса, в пригороде города Па…
Земельные участки 1 комната
agios stephanos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Прдлагается на продажу земельный участок на Западном Пелопонессе, в регионе города Патры
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 170 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земель…
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7445 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земель…
Земельные участки 1 комната
peristera, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
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