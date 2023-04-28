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Земельные участки в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
620 м²
€ 620,000
Код недвижимости. 1287 - Участок Перистери ПРОДАЕТСЯ. Размер: 620 кв.м, Цена 620.000 € Джорд…
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 2768 кв.м. в Афинах. Участок находится напротив стадиона ОАКА
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
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