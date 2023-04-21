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Земельные участки в Вердер (Хафель), Германия

1 объект найдено
Земельные участки в Вердер (Хафель), Германия
Земельные участки
Вердер (Хафель), Германия
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Строительный участок с существующим зданием (под снос или перепрофилирование). Здание пло…
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