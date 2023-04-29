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Земельные участки возле озера в Тбилиси, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Агараки, Грузия
Земельные участки
Агараки, Грузия
€ 3,590,000
Продается земельный участок 8,975 кв.м. с согласованным проектом для строительства, Коэффици…
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