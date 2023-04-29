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Земельные участки в Тбилиси, Грузия
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68 объектов найдено
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Земельные участки
Агараки, Грузия
€ 3,590,000
Продается земельный участок 8,975 кв.м. с согласованным проектом для строительства, Коэффици…
Земельные участки
Деревня Дигоми, Грузия
€ 240,000
Продается земельный участок в Тбилиси, с согласованныйм проектом для построики коммерческого…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
€ 404,415
1000 кв.м. земля для продажи в Дигоми 8, на улице Хеошвили, несельскохозяйственная, с коммуникациями
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 780 м²
€ 494,285
1780 кв.м. земля для продажи в Чугурети, на улице Меунаргия, K2 - 2.5, для строительства пос…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
655 м²
€ 404,415
655 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, на улице Чиковани, хорошее расположение, для строит…
Земельные участки
Ахалдаба, Грузия
800 м²
€ 86,275
800 кв.м. земля для продажи в Ахалдабе, ул Бетания, с коммуникациями
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Земельные участки
Цавкиси, Грузия
702 м²
€ 44,935
702 кв.м земли на продажу в Цавкиси, на улице Руствале
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
5 000 м²
€ 85,377
С исключительными правами !!! Продается или обменивается на ква…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 030 м²
€ 101,553
С исключительными правами! 1030 м2 на продажу сразу. Сельскохоз…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
600 м²
€ 13,481
Описание: 600 м2 на продажу сразу. Участок земли в летнем котте…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 200 м²
€ 125,818
С исключительными правами !!! 1200 м2 жилой / летний коттедж для продажи в Шиндиси. В населе…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
11 500 м²
€ 3,280,255
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Уникальн…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
€ 143,792
Описание: Продается 1000 м2. Жилой участок земли в Дигоми 1, 1 …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
600 м²
€ 43,587
С исключительными правами !!! Жилая земля на продажу в Табахмел…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
2 700 м²
€ 296,571
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 2700 м2 для несельскохозяйственных це…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 800 м²
€ 449,350
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 1800 м2. Земля в Окрокане. В начале о…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
13 500 м²
€ 7,189,600
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 4 - это …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 200 м²
€ 359,480
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! В конце …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
2 150 м²
€ 188,727
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 2150 м2. Летний коттедж / жилой земел…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
4 500 м²
€ 1,577,219
With exclusive rights !!! Available for sale !!! 4500 m2. Non-a…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
900 м²
€ 60,213
Описание: Жилой участок земли для продажи в деревне Дигоми. Общ…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
900 м²
€ 74,592
Для исключительных прав. Жилой участок, в Синдиси, в населенном…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
600 м²
€ 43,138
С исключительными правами! Участок жилой / дачи 600 м2 для продажи в Табахмеле, улица Анабад…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 200 м²
€ 17,974
С исключительными правами! Показано для продажи! Участок жилой …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
15 000 м²
€ 9,885,700
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 15 000 м…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 600 м²
€ 143,792
Описание: 1600 м2 жилой / летний дом участок на продажу в Тхинвале, у дороги, в населенном п…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
€ 404,415
Описание: 2-х этажный частный дом на чердаке + на продажу в Дигоми 8. Общая площадь дома: 25…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
715 м²
€ 61,112
Description: Urgently residential land, in Tsavkisi, in a popul…
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
390 м²
€ 61,112
Description: 390 m2 for sale immediately. Residential / summer …
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
700 м²
€ 62,909
Description: 700 m2 for sale immediately. Residential / summer …
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