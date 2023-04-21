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Земельные участки в Мцхетский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Лиси, Грузия
Земельные участки
Лиси, Грузия
1 000 м²
€ 54,785
1000 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, деревня Лиси, несельскохозяйственная, в поселке, с…
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