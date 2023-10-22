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Земельные участки в Мцхета, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Мцхета, Грузия
Земельные участки
Мцхета, Грузия
1000 sq.m. land in Mtskheta region, Ereda village, near Dzalisi village, in 25 minutes by ca…
€31,137
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