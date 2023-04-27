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Realting.com
Грузия
Земельные участки с видом на горы в Грузии
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4 объекта найдено
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Земельные участки
Агараки, Грузия
€ 3,590,000
Продается земельный участок 8,975 кв.м. с согласованным проектом для строительства, Коэффици…
Земельные участки
Деревня Дигоми, Грузия
€ 240,000
Продается земельный участок в Тбилиси, с согласованныйм проектом для построики коммерческого…
Земельные участки
Ахалдаба, Грузия
800 м²
€ 86,915
800 кв.м. земля для продажи в Ахалдабе, ул Бетания, с коммуникациями
Земельные участки
Цавкиси, Грузия
702 м²
€ 45,268
702 кв.м земли на продажу в Цавкиси, на улице Руствале
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