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Земельные участки в Нижняя Карталиния, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Цклулети, Грузия
Земельные участки
Цклулети, Грузия
594 м²
€ 13,676
594 sq.m. land for sale in Mtskheta region, Tskluleti, agricultural, with beautiful views
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