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Земельные участки в Каспи, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Каспи, Грузия
Земельные участки
Каспи, Грузия
1400 sq.m. land for sale in Kaspi region, Teladgori village, agricultural, near the land the…
€27,814
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