Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Грузия
  4. Гурия

Земельные участки в Гурия, Грузия

2 объекта найдено
Земельные участки в Шекветили, Грузия
Земельные участки
Шекветили, Грузия
ПРОДАЁТСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ Земельный несельскохозяйственный участок 112256 кв.м Участок распо…
€17,08 млн
Земельные участки в Озургети, Грузия
Земельные участки
Озургети, Грузия
Площадь 634 м²
634 кв. Продается земельный участок в Озургети, Капровани, недалеко от моря
€33,213
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти