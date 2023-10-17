Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Грузия
  4. Чакви

Земельные участки в Чакви, Грузия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с подведенным электричеством, с Irrigation channel в Грузия, Грузия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Irrigation channel
Грузия, Грузия
Площадь 3 000 м²
Description: Land for sale in Tsilkani village, Mtskheta munici…
€23,687
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством в Грузия, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Грузия, Грузия
Площадь 1 500 м²
Доступно для продажи !!! 1500 м2. Жилой / летний дом в Сагурамо…
€113,696
Земельные участки в Шекветили, Грузия
Земельные участки
Шекветили, Грузия
ПРОДАЁТСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ Земельный несельскохозяйственный участок 112256 кв.м Участок распо…
€17,05 млн
Земельные участки с водоснабжением, с огороженной территорией, с Green space в Грузия, Грузия
Земельные участки с водоснабжением, с огороженной территорией, с Green space
Грузия, Грузия
Площадь 30 000 м²
Description: Urgently !!! 30 000 sq.m. (3 ha) for sale or rent.…
€6,727
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas в Грузия, Грузия
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas
Грузия, Грузия
Площадь 4 000 м²
С исключительными правами! Показано для продажи! Участок жилой …
€37,899
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством в Грузия, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Грузия, Грузия
Площадь 3 800 м²
Продается 3800 м2. Сельскохозяйственные угодья перед входом в Абастумани, напротив крепости …
€1,26 млн
Realting.com
Перейти
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Green space в Грузия, Грузия
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Green space
Грузия, Грузия
Площадь 1 700 м²
With exclusive rights! For sale in Manglisi 1700 m2. Agricultur…
€28,424
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством в Грузия, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Грузия, Грузия
Площадь 5 000 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! В Бадиау…
€222,654
Земельные участки в Тбилиси, Грузия
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
Площадь 1 000 м²
1000 кв.м. земля для продажи в Дигоми 8, на улице Хеошвили, несельскохозяйственная, с коммуникациями
€426,359
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Грузия, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Грузия, Грузия
Площадь 21 м²
Описание: 21 га на продажу сразу. Сельскохозяйственные угодья с…
€198,967
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas в Грузия, Грузия
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas
Грузия, Грузия
Площадь 4 000 м²
4000 м2 жилой / летний дом участок на продажу на Базалети. В на…
€132,645
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas в Грузия, Грузия
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas
Грузия, Грузия
Площадь 1 500 м²
1500 м2 на продажу. Летний коттеджный участок в Навдараанкаре. …
€47,373
Realting.com
Перейти