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Земельные участки с видом на море в Абхазия, Грузия

1 объект найдено
Земельные участки в Батуми, Грузия
Земельные участки
Батуми, Грузия
1 741 м²
€ 163,168
Hello. We offer you a plot of land of 1741 sq. m. Located at the address Batumigoris 13b. Pa…
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